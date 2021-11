Steven Gerrard, debut cu victorie pe banca lui Aston Villa. Mesajul clubului

Antrenorul Steven Gerrard, care s-a despărţit săptămâna trecută de echipa scoţiană Glasgow Rangers, la care evoluează românul Ianis Hagi, a debutat cu o victorie la noua sa formaţie, Aston Villa, care s-a impus pe teren propriu, cu 2-0, în partida cu Brighton & Hove Albion, din cadrul etapei a 12-a a campionatului de fotbal al Angliei.

Gazdele au marcat golurile victoriei în finalul jocului de pe Villa Park din Birmigham, prin Ollie Watkins (84) şi Tyrone Mings (89).

Aston Villa, care venea după o serie de cinci înfrângeri consecutive, a urcat pe locul 15 în clasament în urma acestui succes, distanţându-se la patru puncte de prima poziţie retrogradabilă.

„Bine ai revenit în Premier League, Steven Gerrard!”, a fost mesajul celor de la Aston Viila pentru noul lor antrenor, la finalul meciului.

Welcome back to the Premier League, Steven Gerrard! ???? pic.twitter.com/bs4Jbri1Ug