BREAKING NEWS | Ianis Hagi rămâne fără antrenor! Marele Steven Gerrard se întoarce în Premier League 

Mijlocașul legendar al lui Liverpool este foarte aproape de Aston Villa, club care și-a demis recent fostul antrenor. Mutarea este ”aproape gata”, urmând ca Gerrard să-și aleagă staff-ul cu care va lucra la Villa.

Se așteaptă ca anunțul oficial să fie făcut în următoarele 24-48 de ore, anunță jurnalistul Ashley Preece, corespondent Birmingham Live.

Steven Gerrard to Aston Villa all but done as he finalises his backroom staff. I'm expecting an announcement within the next 24 to 48 hours if not sooner. Christian Purslow set to get his man. Villans; fill in our Villa-Gerrard survey https://t.co/78pqVWZ4yU #avfc