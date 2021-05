Steven Gerrard a vorbit despre prestatia lui Hagi! Ce a spus antrenorul lui Rangers despre golul marcat de mijlocasul roman

Ianis Hagi a reusit sa marcheze si a obtinut un penalty pentru Rangers in meciul castigat cu 3-0 in deplasarea de la Livingston.

Steven Gerrard, antrenorul lui Rangers a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Ianis Hagi, dupa meciul de miercuri seara.

"Am avut un joc de echipa foarte bun si am inscris 3 goluri superbe. Primul a fost un penalty, dar cum s-a ajuns acolo, Ianis a fost foarte curajos. Felicitari, baietilor!", a spus Steven Gerrard la finalul meciului

Echipa din Glasgow a deschis scorul prin James Tavernier in minutul 42 din penalty, dupa ce Ianis Hagi a obtinut lovitura de pedeapsa din cauza unui fault facut de portarul polonez Max Stryjek. Ryan Kent a dublat avantajul in minutul 57, iar Ianis Hagi a stabilit scorul final in minutul 83.

Hagi are 8 goluri si 13 pase de gol in acest sezon, in cele 44 de partide jucate in tricoul lui Rangers.

Rangers a castigat deja titlul si se afla la 23 de puncte de locul secund, ocupat de Celtic.

37 games

31 wins

6 draws

0 losses

99 points

88 goals scored

26 clean sheets 1 GAME TO GO. Play up the Glasgow Rangers