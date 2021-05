Ianis Hagi ar putea deveni cel mai scump fotbalist roman din istorie! Are o clauza de reziliere uriasa! Detalii de ultima ora

Dorit de Sevilla si Lazio, Ianis Hagi nu va fi cedat usor de Rangers.

Ianis Hagi are o clauza de peste 20 de milioane de euro, conform lui Ilie Dumitrescu, care este un apropiat al familiei Hagi.

"Ianis are clauza foarte mare, nu ceea ce se vehiculeaza in presa. Are peste 20 de milioane de euro clauza", a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.

Ianis Hagi a castigat campionatul in Scotia, cu Rangers. A marcat de 7 ori in acest sezon. Titular in meciul cu Livingston, castigat de Rangers cu 3-0, Ianis Hagi a scos o lovitura de la 11 metri in minutul 42, iar in minutul 83 a inscris pentru 3-0, sutand pe jos dupa o centrare a lui Itten care l-a gasit perfect in careu.

Pe langa Lazio si Sevilla, presa internationala a anuntat recent ca si Bochum ar fi interesata de Ianis Hagi, dar si ca Manchester City si Tottenham ar fi pus ochii pe el.