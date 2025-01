Hulk și Camila au două fete, iar cu fosta parteneră, brazilianul mai are trei copii.

”Înaintea lui Dumnezeu și a promisiunilor noastre, ne unim într-o singură inimă, începând eternitatea noastră împreună. Te iubesc”, a scris fotbalistul brazilian pe Instagram.

Hulk a fost selecționat la naționala Braziliei de 49 de ori, iar de-a lungul carierei a evoluat la echipe precum FC Porto, Zenit Sankt-Petersburg și Shanghai SIPG. În prezent, atacantul joacă pentru Atletico Mineiro.

Fosta soție a rămas traumatizată. "Știa toate slăbiciunile mele"

"Din momentul în care mă trezesc și până încerc să adorm stau și mă gândesc de ce mi s-a întâmplat mie asta. Și nu pot să înțeleg! Simt o durere imensă, inima mi se frânge. Pentru mine ea îmi era ca o fiică (n.r.: - noua soție a lui Hulk).

I-am dat totul din momentul în care a venit pe lume. Mi-am sacrificat de atâtea ori visurile pentru a i le face pe ale ei să devină realitate. Şi aici nu vorbesc doar despre bunuri materiale, pentru că este uşor de dat când ai bani, ci mă refer la dragoste, atenţie, respect.



Ştia slăbiciunile mele, durerile şi temerile mele. A avut parte de dragostea mea. Tot ceea ce îmi spunea era bun. Era perfectă, dar Doamne, cât de mult m-am înşelat! Totul mi s-a întâmplat pentru că am iubit-o prea mult şi am avut încredere în ea", a povestit Iran, în The Sun.