"Eram cu moralul la pamant, nu mi-am vazut sotia si nici copilul abia nascut!" Cazul INCREDIBIL al lui Baluta, primul roman care a marcat dupa ce fotbalul s-a reluat! A fost blocat in Cehia

Campionatul Cehiei este unul dintre primele care s-a reluat dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus.

Alex Baluta a adus victoria echipei sale, Liberec, in meciul cu Ceske Budejovice, din cea de-a doua etapa disputata post-pandemie. Fostul mijlocas al Craiovei a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro si a povestit cum a trecut peste aceasta perioada grea din viata lui, departe de familia sa.

"A fost ca o descatusare, m-am bucurat mult sa inscriu si sa dedic golul fetelor. Le-am tot promis ca o sa dau un gol pentru ele si a cazut exact cand trebuia, mai ales ca am si castigat, cu atat mai frumos.

A fost foarte dificil, imi doream foarte mult sa vin in tara si nu am reusit. Am crezut ca vor scoate izolarea si voi putea macar acum sa vin, nu am reusit, dar sunt fericit ca am reusit sa dau golul de ieri si am adus si victoria.

Promisesem unul minim, ieri. Pentru sambata, sper sa inscriu mai multe.

Cu siguranta ca imi creste increderea si moralul, eram putin la pamant cu moralul, a trecut mult timp de cand nu am mai fost cu sotia, mai ales sa stiu ca a nascut acolo, eu fiind aici, nu e usor deloc, s-a resimtit in antrenamente si in perioada de aici.

Ma bucur ca am ajuns cu echipa pe locul 4, ma gandesc la nationala tot timpul, este cel mai frumos sentiment sa imbraci tricoul nationalei, pentru orice fotbalist", a declarat Alex Baluta pentru www.sport.ro

Alex Baluta a jucat 15 meciuri in tricoul lui Slovan Liberec si a inscris 4 goluri. Mijlocasul roman a fost imprumutat de Slavia Praga la Liberec in 2019.