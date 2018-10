In Argentina are loc prima editie a Copa America pentru pitici! Mesajul transmis de Messi

Prima editie a Copa America destinata persoanelor de statura foarte mica se desfasoara la Buenos Aires (Argentina), intre 23 si 29 octombrie.

La prima editie a Copa America destinata persoanelor care sufera de nanism (afectiune medicala numita si nanosomie, microsomie, hiposomie sau deficit staturo-ponderal) participa echipe din Chile, Columbia, Argentina, Brazilia, Statele Unite, Canada, Paraguay, Peru si Bolivia, in timp ce o reprezentativa a Marocului are statut de invitata speciala. Meciurile se joaca in sala, pe teren redus, cu echipe formate din cate 7 jucatori, cu porti de marimi speciale - 1,70m inaltime si 2m latime (fata de cele din fotbalul clasic, care au dimensiunea de 2,44m x 7,32m).



Obiectivul competitiei este de a folosi fotbalul pentru a aborda prejudecatile sociale si a incuraja incluziunea sociala. "Facem parte dintr-unul dintre cele mai discriminate grupuri sociale din lume, dar am reusit sa schimbam acest lucru, sa aratam ceea ce suntem capabili - sa jucam fotbal, sa lucram si sa studiem", a declarat Facundo Rojas, capitanul Argentinei. Un coechipier al acestuia, Diego Serpentini, spune ca Leo Messi a aflat despre aceasta competitie si le-a trimis incurajarile sale celor care participa la ea, completand ca "m-am intalnit cu Leo Messi si mi-a spus ca a auzit lucruri bune despre acest turneu, ca si el a inceput fotbalul pe terenuri de acceasi dimensiune, iar daca el a auzit despre noi inseamna ca acesta competitie a starnit mult interes si ne-am atins scopul".

sursa foto: france24.com