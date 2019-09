Asta ar fi cu adevarat o surpriza! Anuntul zilei vine din Italia: Inter vrea sa-l transfere dupa ce l-a urmarit SPECIAL la meciul cu Spania

ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PROTV

Inter, Juventus si Fenarbahce au fost cele mai importante cluburi care au avut scouteri pe Arena Nationala la meciul Romaniei cu Spania. Daca Fenerbahce a pus ochii pe George Puscas, Inter il vrea pe Razvan Marin.

Tuttosport noteaza ca scouterii lui Inter au venit la Bucuresti cu o misiune clara: sa-l urmareasca pe Razvan Marin. "Inter se gandeste la viitor!", noteaza jurnalistii italieni.

In calea transferului lui Razvan Marin la Inter stau doua piedici. In primul rand, forma de moment nu-l recomanda pe tanarul mijlocas pentru o trecere in Serie A. Razvan Marin nu are evolutii foarte bune la Ajax, iar in meciul cu Spania nu a stralucit. In al doilea rand, Razvan Marin abia s-a transferat in aceasta vara la Ajax. Olandezii au platit 12,5 milioane de euro pentru roman si, cel mai probabil, nu vor accepta sa-i dea drumul lui Marin in iarna, dupa doar sase luni. Ajax il considera pe Marin drept o "investitie in viitor" si spera sa obtina cateva zeci de milioane de euro in schimbul internationalului roman.