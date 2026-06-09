Spania a făcut spectacol cu Peru înaintea Campionatului Mondial

Spania şi-a încheiat pregătirea pentru Cupa Mondială din 2026 în cel mai bun mod posibil, învingând uşor (3-1) Peru, în ciuda absenţei atacanţilor vedetă Lamine Yamal şi Nico Williams.

Meciul a început puternic cu un şut curat al lui Mikel Oyarzabal, care a marcat al 29-lea său gol pentru Spania (1-0, minutul 2), înainte ca Pedri să dubleze avantajul (2-0, minutul 32). După mai multe schimbări la pauză (Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal şi Aymeric Laporte au fost înlocuiţi) pentru a evita accidentările, scorul s-a înrăutăţit cu un autogol al portarului peruan Pedro Gallese (3-0, minutul 53).Sud-americanii au reuşit însă să reducă scorul prin Jairo Vélez Cedeño (3-1, minutul 66). Cu această victorie, La Roja şi-a extins seria de meciuri fără înfrângere în timpul regulamentar la 29 (au pierdut la penalty-uri în faţa Portugaliei în finala Ligii Naţiunilor de anul trecut).

Jucătorii lui Luis de la Fuente, aparent netulburaţi de altitudinea meciului - o provocare cu care se vor confrunta şi în al treilea meci din grupă, la Guadalajara, Mexic, împotriva Uruguayului - sunt acum concentraţi pe meciul de deschidere al Cupei Mondiale, pe 15 iunie, împotriva Capului Verde, la Atlanta.Aşteptaţi marţi în tabăra de bază din Chattanooga, după un zbor peste noapte, se vor reuni cu Yamal şi Williams, care s-au odihnit şi au urmărit meciul la televizor din Tennessee, unde La Roja a sosit vineri. Nu este programată nicio sesiune de antrenament pentru marţi, ziua în care urmează să fie făcută fotografia oficială de echipă.

Yamal şi Williams, ambii recuperaţi după accidentări, vor fi gata pentru meciul de deschidere al Spaniei la Cupa Mondială peste şase zile, a confirmat antrenorul Luis de la Fuente.Fiind cap de serie în Grupa H, care include şi Capul Verde, Arabia Saudită şi Uruguay, Spania se numără printre favoritele turneului după ce a câştigat Euro 2024.

Campioana europeană en-titre va încerca să-i facă pe oameni să uite eliminarea din sferturile de finală din Qatar, acum patru ani, cu scopul de a repeta dubla istorică de la Euro-Mondial, obţinută în 2008-2010 de Xavi, Andrés Iniesta şi David Villa, scrie news.ro.