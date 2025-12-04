Scorul final a fost 2-0, iar Deian Sorescu a marcat al doilea gol în minutul 60, cu un șut de la mare distanță după o lovitură liberă.

Gaziantep FK a câștigat lejer meciul cu Yalova FK, echipă din liga a patra, disputat azi la prânz în turul al patrulea din Cupa Turciei.

Internaționalul român a fost titular la Gaziantep, în timp ce colegul Alexandru Maxim nu a fost convocat.

Astfel, gaziantep FK s-a calificat în faza grupelor din Cupa Turciei.

Foto: Gaziantep FK

Video: A Spor

Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie



Duelul dintre Gaziantep și Eyupspor, contând pentru etapa a 14-a din SuperLig, a oferit sâmbăta trecută una dintre cele mai bizare faze văzute în fotbalul european în acest sezon.

Într-o partidă cu trei români pe teren, Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, finalul a fost de-a dreptul halucinant, cu un gol validat în timp ce o parte dintre fotbaliști erau ocupați să se îmbrâncească în propriul careu.

Gaziantep a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, însă rezultatul a trecut în plan secund din cauza modului în care gazdele au reușit să reducă din diferență pe final. Totul a pornit de la o fază în care spiritele s-au încins în careul oaspeților. În timp ce mai mulți jucători se încleștau și portarul ieșise să îi despartă, arbitrul a lăsat jocul să continue, ignorând haosul general.

Deian Sorescu, introdus la pauză de antrenorul lui Gaziantep, a profitat de confuzia totală. Mijlocașul român de 28 de ani a centrat pentru Emmanuel Boateng, care a îndeplinit o simplă formalitate. Atacantul a împins mingea în poarta goală, în timp ce adversarii săi erau mai preocupați de reglarea conturilor. Reușita incredibilă a fost validată de central, spre stupoarea celor de la Eyupspor.

