MASACRU! Scor HALUCINANT in Dortmund - Stuttgart! Borussia a fost CALCATA in picioare fara Haaland: 1-5

Meci de cosmar pentru Borussia Dortmund in Bundesliga!

Desi au trecut abia 11 etape, fanii lui Dortmund au putine motive sa se astepte ca echipa lor sa fie implicata in lupta pentru titlu in acest sezon. Fara Haaland, accidentat, Borussia a pierdut cu 5-1 acasa in fata lui VFB Stuttgart! La pauza a fost 1-1, dar dupa reluare a urmat iadul pentru echipa lui Favre. VFB a inscris de 3 ori intre minutele 52 si 63, apoi a dat o ultima lovitura in primul minut al prelungirilor.

In urma catastrofei de astazi, BVB ramane in afara pozitiilor de Champions League. E pe 5, cu 19 puncte, dar poate fi ajunsa de Union Berlin, care are un meci mai putin disputat. Stuttgart a sarit pe 6. E la doua puncte de Dortmund.

Lider in Germania e Leipzig, cu 24 de puncte. Bayern e pe 2, cu 23, cu o partida in minus.