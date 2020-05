Atac DEZLANTUIT al lui Ganea dupa ce a fost acuzat ca a aruncat cu farfuria spre antrenorul lui Stuttgart: "Are 50 de kile cu TV-ul in mana! Cum vorbeste biscuite ala despre mine?"

Ionel Ganea a raspuns acuzatiilor potrivit carora, ar fi avut un conflict cu antrenorul Felix Magath.

Sergiu Radu a povestit un episod cu Ganea la Stuttgart, in care fostul international ar fi aruncat cu o farfurie cu inghetata spre antrenorul Felix Magath.

Ganea sustine ca povestea este inventata si Sergiu Radu nici macar nu il cunoaste:

"Am auzit ca a vorbit Sergiu Radu ala de mine. Eu nu inteleg de unde vorbeste Sergiu Radu de mine, ca nici nu ma cunoaste. El nici nu stiu unde era atunci.

Cred ca era la 'FC Scuipa-n Dunare'. Va dati seama cati ani sunt de atunci si s-a gasit sa vorbeasca 'biscuite ala-n dunga' ala de mine.

Cum sa vorbesti de un om daca nu-l cunosti? Sa inventez si eu povesti despre el?

Imbracat si cu televizorul in mana, are 50 de kile, 60 de kile. Din moment ce nu ma cunosti, n-ai fost coleg cu mine, n-ai cum sa vorbesti de mine. Eu nu-mi permit, din respect, sa vorbesc de cineva pe care nu-l cunosc", a spus Ionel Ganea pentru Look Plus.

Ionel Ganea a evoluat pentru Stuttgart in perioada 1999 - 2003 si a reusit 47 de goluri pentru echipa din Germania.

"Cu o seara inainte de meci, Magath chema echipa jos. Fiecare putea sa comande o bere, sa mai stea de vorba, sa mai interactioneze. O mica socializare. Ionel a comandat o inghetata in acel moment, de la restaurant. El avea pofta de inghetata. Cum altii isi comandau bere, el a zis ca poate sa isi comande un desert.

Magath l-a vazut, i s-a oprit privirea pe el, s-a facut negru la fata si i-a zis: 'Ganea, ce-i cu tine?'. Ganea foarte calm asa: 'Mi-am comandat si eu o inghetata'. A urmat un schimb de replici foarte agresiv din partea lui Magath si in acel moment, Ionel a luat farfuria cu inghetata si a aruncat spre el. De atunci, Magath si-a dat seama ca nu e bine sa se puna cu el", spunea Sergiu Radu pentru Gazeta.