Cum a apărut victima lui Ngezana, după ce a primit o tibie &icirc;n față din partea fundașului de la FCSB: &rdquo;M-a lovit din plin!&rdquo; Superliga
FC Argeș a învins-o cu 2-0 pe FCSB în etapa a șaptea din Superliga României. 

Mario TudoseSiyabonga NgezanaFC ArgesFCSB
Piteștenii au punctat de două ori în repriza secundă, mai întâi prin Adel Bettaieb (minutul 72), iar, mai apoi, Mihai Popescu a deviat în propria poartă un șut al lui Moldoveanu.

Mario Tudose: ”Am avut ceva amețeli pe teren!”

În prima repriză, s-a petrecut o fază controversată, când Mario Tudose a fost lovit puternic de Siyabonga Ngezana în timpul meciului.

În minutul 24, la o centrare a lui Darius Olaru, balonul a fost înălțat în careul advers, iar fundașul sud-african a încercat să finalizeze cu o foarfecă, însă stoperul nu a nimerit mingea. În schimb, i-a aplicat o tibie direct în figură lui Tudose, care s-a prăbușit pe gazon.

Fundașul lui FCSB a văzut doar cartonașul galben din partea centralului Marcel Bîrsan. După ce a primit îngrijiri medicale, Mario Tudose a continuat să joace, însă, vizibil amețit după lovitura primită în minutul 24, a părăsit terenul în minutul 39, fiind înlocuit cu Yanis Pîrvu.

După meci, Mario Tudose a apărut cu fața vânătă la zona mixtă și a vorbit despre incidentul petrecut în prima repriză.

Mă simt mai bine acum, însă, din păcate, nu am mai reușit să continui meciul după lovitura încasată... Am avut ceva amețeli pe teren și am zis că nu are rost să rămân să joc, să risc ceva mai grav.

Nu știu cum e regulamentul, dar m-a lovit din plin! Arbitrul mi-a spus că nu a fost cu intenție, că Ngezana a căutat mingea, dar el a făcut foarfecă direct în capul meu”, a spus Mario Tudose.

