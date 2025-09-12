Atât la București, cât și în Danemarca, Silkeborg i-a predat lui FCSB, condusă atunci de Nicolae Dică, o adevărată lecție de fotbal. Roș-albaștrii au pierdut cu 5-0 atât acasă, cât și în deplasare în fața danezilor.



Silkeborg, coșmarul lui Nicolae Dică, debut groaznic în campionat. Ce se întâmplă cu echipa care i-a dat 10 lui FCSB



Silkeborg a ratat accederea în cupele europene în acest sezon. În al treilea tur preliminar din UEFA Europa Conference League, danezii au pierdut acasă cu Jagiellonia (Polonia) cu 1-0, iar în deplasare au remizat, scor 2-2.



Mai mult, echipa care odată era un coșmar pentru actuala campioană en-titre a României, FCSB, a avut un start dezastruos și în campionatul Danemarcei.



Cu același Kent Nielsen pe banca tehnică, Silkeborg a câștigat două meciuri, a pierdut cinci și, după șapte etape, se situează pe penultima poziție în clasament cu șase puncte.



Pentru Silkeborg urmează meciul cu Odense de pe ”Jysk Park”, în a opta rundă din Superliga Danemarcei. Ulterior, trupa lui Nielsen o va întâlni pe Kolding BK în ”16”-imile cupei.

