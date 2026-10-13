Ligue 1 este un campionat al surprizelor după disputarea a șase runde! PSG, campioana Europei și echipa care a triumfat pe plan intern de cele mai multe ori în ultimii ani, este abia pe locul 6, cu 11 puncte, la trei lungimi de liderul AS Monaco.

Totuși, gruparea pregătită de Luis Enrique este în revenire, având trei victorii la rând în Franța. În weekendul trecut, PSG a trecut cu 3-1 de Le Mans, pe teren propriu, după ce anterior învinsese și Marseille, scor 2-1, și Brest, scor 1-0.

Ligue 1: PSG, locul 6. AS Monaco, locul 1

În același timp, parizienii sunt la egalitate de puncte cu locurile 4 și 5, Lyon și Paris FC, dar la două lungimi de locurile 2 și 3, Lille și Rennes.

Succesul cu Le Mans, care a fost LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1, a fost semnat în urma reușitelor lui Brealdo (minutul 19, penalty), Kvaratskhelia (minutul 61) și Akliouche (minutul 68). Pentru Le Mans a marcat Mafouta (minutul 54).

Ediția din 2026 a Balonului de Aur se anunță una dintre cele mai echilibrate din ultima vreme, având în vedere că nu pare să existe un favorit clar la câștigarea titlului de cel mai bun fotbalist din lume.

Ligue 1: PSG va da Balonul de Aur 2026?

PSG poate fi echipa ”care îl va da” pe cel mai bun jucător al planetei, din nou, dar până atunci se fac tot felul de speculații în această privință. Ousmane Dembele, starul celor de la PSG, printre favoriți și de această dată la prestigiosul trofeu, a declarat că distincția ar putea fi acordată către un alt jucător al grupării pariziene: Khvicha Kvaratskhelia!

Antronrul de la PSG, Luis Enrique, a declarat că Ousmane Dembele este un jucător pe care și l-ar dori orice echipă din Europa.

Principalul a remarcat evoluțiile acestuia de la echipa națională a Franței, din cadrul acțiunii care abia s-a încheiat, și a afirmat că a avut prestații solide, care au ajutat selecționata ”cocoșilor galici” să aibă rezultate bune.

”Pentru mine, a fost genial la echipa națională, ca de obicei. Este un alt tip de jucător, ai plăti să vii să-l vezi jucând. Își face simțită mereu prezența, este conectat cu coechipierii săi, a fost excelent.

După pauză, ne-am gândit individual și am decis cu toții împreună că Nuno și Ousmane trebuie să se odihnească pentru meciurile următoare. Va trebui să vă obișnuiți, pentru că va fi tipic în acest sezon”, a spus Luis Enrique, citat de L'Équipe.

În etapa următoare din Ligue 1, PSG va întâlni Strasbourg, ocupanta locului 11, cu 7 puncte. Însă, până atunci parizienii vor juca în faza principală a Ligii Campionilor pe terenul celor de la Manchester City.