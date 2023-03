Selecționerul care a învins Argentina la Mondial a fost demis. Ce urmează acum pentru el

Saudiții au învins atunci cu 2-1, chiar în prima rundă a Grupei C. Unicul gol marcat de Argentina a fost reușit atunci chiar de către Lionel Messi.

Naționala Arabiei Saudite a emis un comunicat pe rețelele social media în care au prezentat situația selecționerului Herve Renard, care a cerut demisia după 41 de meciuri pe banca arabilor.

„Federația de Fotbal a Arabiei Saudite a acceptat încheierea contractului selecționerului echipei naționalei, Herve Renard, în urma cerinței sale”, se arată în comunicatul emis de arabi.

Conform SPORTBible, cariera lui Herve Renard nu s-a oprit aici. Selecționerul va antrena naționala feminină a Franței, care se pregătește intens de Campionatul Mondial la fete.

Hervé Renard has quit Saudi Arabia and will now manage France at the Women’s World Cup ????????????

