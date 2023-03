Înainte de meci, mai mulți jucători din naționala statului Curacao au apărut la interviu și l-au rugat public pe Lionel Messi să ofere 23 de tricouri, câte unul pentru fiecare jucător din naționala lor. Jucătorii din Curacao au glumit și chiar au spus că ar putea ajunge "să se ia la bătaie" dacă Messi va oferi tricoul său unui singur fotbalist.

"Am un mesaj pentru Messi. Suntem 23 de jucători. Te rog, dă-ne 23 de tricouri. Altfel, dacă ne dai unul singur, ne vom bate pentru el", a spus Cuco Martina, fundașul și căpitanul din Curacao, pentru TyC Sports.

Curaçao players asking Messi to give them all his shirt after tonight’s game ???? pic.twitter.com/luJQgLk7u5