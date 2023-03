Tatăl lui Ansu Fati și-a vărsat frustrarea pe FC Barcelona: „Întrebați-l pe Xavi! Asta mă deranjează”

Ansu Fati se află la gruparea catalană din toamna lui 2020 și mai are contract cu FC Barcelona până la finalul sezonului 2026/2027.

Winger-ul și-a pierdut locul de titular în lotul lui Xavi Hernandez, iar în ultimele două meciuri (2-1 vs Real Madrid și 1-0 vs Athletic Bilbao) a înregistrat doar nouă minute în echipamentul catalanilor.

Iar tatăl său, Bori Fati, și-a pierdut răbdarea și a vorbit despre situația în care se află fiul său la FC Barcelona, precizând că îl deranjează enorm faptul că antrenorul nu se mai bazează pe jucătorul din Bissau.

„Întrebați-l pe Xavi de ce nu joacă Ansu. Nu știu să răspuns. Xavi vrea să muncească din greu, iar el face asta. Sunt dezamăgit ca tată. Vreau să spun, doar dați-i o oportunitate. Ar trebui să uităm acum cine e Ansu Fati?”, a spus Bori Fati pentru Cope, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

