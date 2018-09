Inca un nume URIAS spune ADIO! Anunt de ultima ora: ce finalist de mondial renunta la nationala

Unul dintre cei mai importanti mijlocasi din ultimii 10 ani renunta la fotbalul international!

Wesley Sneijder a evoluat in cei 15 ani de cariera la echipa nationala in 133 de jocuri.

Sneijder se retrage vineri la meciul amical organizat in onoarea sa. Olanda va intalnii Peru la Amsterdam.

Fostul fotbalist de la Inter, Ajax si Galatasaray a debutat la echipa nationala in 2003 intr-un meci cu Portugalia. Acesta face parte dintr-un grup select de fotbalisti care au depasit 100 de prezente la echipa nationala alaturi de Frank de Boer, Van der Vaart, Kuyt sau Cocu.

Ramane de neuitat pentru Sneijder golul marcat in 2010 in victoria obtinuta de Olanda contra Braziliei in sferturile de finala de la World Cup 2010. Atunci Sneijder a inscris primul sau gol cu capul la nivel international.

La turneul final din Africa de Sud, Olanda a fost invinsa in finala de Spania. Olandezii s-au razbunat 4 ani mai tarziu cand au invins "Furia Roja" cu 5-1 la turneul final din Brazilia. Atunci Wesley Sneijder bifa prezenta cu numarul 100 in tricoul nationalei.

Fotbalistul care a castigat trofeul UEFA Champions League cu Mourinho la Inter evolueaza pentru moment in Qatar la Al-Gharafa.