Momente de GROAZA pentru un atlet de top din Africa de Sud! Hotii l-au jefuit si i-au taiat un picior cu DRUJBA!

Mhlengi Gwala, un specialist in triatlon in varsta de 27 de ani, se antrena pe bicicleta in aceasta dimineata in jurul orasului Durban.

El a fost atacat de mai multi barbati, care au vrut sa-l jefuiasca. Insa acestia nu s-au multumit sa-i ia bunurile, ci au incercat sa-i taie picioarele cu o drujba.

Atacatorii s-au speriat de trecatori si au plecat, insa nu inainte sa-i sectioneze pulpa dreapta pana la os. Atletul a reusit sa se tarasca pana la o sosea, iar acolo a fost dus de un sofer la spital. Din fericire, medicii l-au anuntat ca vor reusi sa-i salveze piciorul si va reusi sa mearga din nou normal. Nu se stie insa daca atletul va mai putea sa concureze vreodata.

Atletii care se antreneaza dimineata din Durban sunt in alerta acum, deoarece sunt putini trecatori la orele din dimineata. Reprezentantul lui Gwala nu intelege de ce atacatorii au recurs la un asemenea gest salbatic, in conditiile in care atletul le-a oferit fara proteste telefonul, portofelul si bicicleta. "Nu am auzit sa aiba dusmani, e un ambasador minunat pentru sport".

Ministrul Sportului din Africa de Sud a facut apel la politie pentru ca atacatorii sa fie prinsi. "E total inacceptabil ca asa ceva sa se intample pe un drum public", a spus el.

A friend of mine, cycling in the Durban area was robbed by three people this morning, Then they attempted to saw off both legs with a chainsaw. Blade too blunt and only got half way through one and started on the other. Absolutely disgusting! How safe are we on SA roads?