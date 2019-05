Imagini socante! Arnold Schwarzenegger, atacat la un eveniment organizat in Africa de Sud! Un barbat i-a sarit cu piciorul in spate: VIDEO

Arnold Schwarzenegger a picat victima a unui barbat neidentificat inca, in timp ce participa la un eveniment organizat in Africa de Sud.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Arnold Schwarzenegger, legenda culturismului mondial, actor si fost guvernator al Californiei, a fost atacat de un barbat sudafrican. Incidentul a avut loc astazi, la un eveniment organizat in Africa de Sud. In timp ce se afla intr-o sala de sport si incerca sa faca mai multe fotografii, Arnold a fost lovit cu piciorul in spate de barbatul retinut de politisti, dar a carui identitate nu a fost dezvaluita.

Pana acum nu se stiu motivele atacului.