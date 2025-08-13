PSG - Tottenham, de la 22:00 | Supercupa Europei, meci de gală: echipe probabile + ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom

PSG - Tottenham, de la 22:00 | Supercupa Europei, meci de gală: echipe probabile + ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Câștigătoarele celor mai importante competiții la nivel de club din Europa se întâlnesc azi, la Udine, în Supercupa Europei. 

PSG - Tottenham, de la 22:00

PSG, câștigătoarea Champions League, o întâlnește pe Tottenham, formație care s-a impus în Europa League.

Francezii au avut parte de un sezon de vis, în care s-au impus în Ligue1, în Cupa Franței, și în UCL. De partea cealaltă, Spurs, nu a avut deloc un sezon bun, terminând în Premier League pe locul 17, ultimul care nu a retrogradat, salvarea venind din UEL, acolo unde au triumfat în finala cu Manchester United. 

PSG - Tottenham, de la 22:00 | Supercupa Europei, meci de gală: echipe probabile + ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom

Parizienii l-au pierdut pe Donnarumma, după un conflict cu antrenorul Luis Enrique, iar contractul său nu a mai fost prelungit. Portarul a ajuns de urgență în curtea “cetățenilor” din Manchester.

Poarta PSG-ului va fi apărată de Chevalier, portar transferat de la Lille.

Tottenham și-a schimbat antrenorul, noul tehnician, danezul Frank Thomas, înlocuindu-l pe cel care a adus Europa League la Londra, Ange Postecoglou.

PSG - Tottenham | Echipe probabile

Paris Saint-Germain: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. 

Antrenor: Luis Enrique

Tottenham Hotspur: Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Spence - Bentancur, Palhinha - Kudus, Sarr, Odobert - Richarlison. 

Antrenor: Thomas Frank

PSG - Tottenham | Cote pariuri

PSG a umilit pe Inter Milano în finala UCL, scor 5-0. 

Tottenham a câștigat la limită, scor 1-0, în fața lui United, în finala UEL

Chiar dacă au reluat pregătirile de doar 10 zile, lui Enrique este mare favorită la câștigarea trofeului în timpul regulamentar de joc, cu o cotă de 1.45.

Spurs are o cotă de 6.50 la victorie. În timp regulamentar.

Tottenham a câștigat singura întâlnire dintre cele două, scor 4-2, în 2017, la Internațional Champions Cup. 

PSG ridică trofeul - 1.20

Tottenham rodică trofeul - 3.80

Meciul se joacă pe Stadio Friuli din Udine, Italia, stadion cu o capacitate de 25000 de locuri.

Portughezul de 37 de ani, Joao Pedro Pinheiro va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,67 cartonașe galbene, și 0,19 roșii. 

Sugestia Sport.ro: ambele echipe marchează

