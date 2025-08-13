PSG - Tottenham, de la 22:00

PSG, câștigătoarea Champions League, o întâlnește pe Tottenham, formație care s-a impus în Europa League.



Francezii au avut parte de un sezon de vis, în care s-au impus în Ligue1, în Cupa Franței, și în UCL. De partea cealaltă, Spurs, nu a avut deloc un sezon bun, terminând în Premier League pe locul 17, ultimul care nu a retrogradat, salvarea venind din UEL, acolo unde au triumfat în finala cu Manchester United.

PSG - Tottenham, de la 22:00 | Supercupa Europei, meci de gală: echipe probabile + ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom



Parizienii l-au pierdut pe Donnarumma, după un conflict cu antrenorul Luis Enrique, iar contractul său nu a mai fost prelungit. Portarul a ajuns de urgență în curtea “cetățenilor” din Manchester.



Poarta PSG-ului va fi apărată de Chevalier, portar transferat de la Lille.



Tottenham și-a schimbat antrenorul, noul tehnician, danezul Frank Thomas, înlocuindu-l pe cel care a adus Europa League la Londra, Ange Postecoglou.

