Alerta la nationala Frantei! Dembele a iesit accidentat dupa doar 30 de minute de joc cu Ungaria! Ce se intampla cu atacantul 

Ungaria a produs surpriza pe teren propriu cu Franta, 1-1, iar campioana mondiala a mai primit o veste proasta dupa pasul gresit facut. Ousmane Dembele, trimis in teren in minutul 57 de Deschamps, s-a accidentat, iar in minuutl 87 a fost inlocuit.

Conform Mundo Deportivo, atacantul francez a simtit dureri la tendoanele de la piciorul drept si ar putea lipsi in urmatorul meci din faza grupelor. Cu toate astea, medicii nationalei urmeaza sa stabileasca diagnosticul sau si timpul de absenta.