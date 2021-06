In ciuda accidentarii lui Dembele, Barcelona poate avea si de castigat! Cat va plati FIFA clubului catalan pentru absenta mijlocasului

In ciuda accidentarii lui Dembele, Barcelona poate avea si de castigat! Cat plateste FIFA clubului catalan Dembele a parasit cantonamentul Frantei in urma unei accidentari.

Dupa testele facute, s-a ajuns la concluzia ca extrema de la Barcelona va lipsi 4 luni de pe gazon, fiindu-i afectat tendonul bicepsului femural de la genunchiul drept, iar o interventie chirurgicala va fi necesare pentru a se putea recupera. Catalanii vor beneficia de pe urma accidentarii jucatorului francez.

Programul de Protectie FIFA asigura o compensatie cluburilor in cazul in care jucatorii acestora se accidenteaza in timpul partidelor cu echipele nationale. Potrivit Mundo Deportivo, cluburilor li se asigura o suma compensatorie de aproximativ 20,5 mii de euro pe zi pe o perioada de maximum un an pentru echipele ai caror jucatori se accidenteaza in partidele disputate cu echipele nationale.



Pentru a primi suma de bani, accidentarea suferita de jucator trebuie sa il tina pe acesta departe de terenul de fotbal mai mult de 28 de zile. Dupa cele 28 de zile, clubul va incepe sa incaseze banii din partea FIFA. Totodata, cluburile trebuie sa raporteze oficialilor FIFA gravitatea accidentarii jucatorului.