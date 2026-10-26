PSV - Feyenoord a contat pentru etapa a 10 din Eredivisie. Deși echipa lui Dennis Man a deschis scorul în minutul 21, prin Til, oaspeții au stabilit scorul final în actul secund, Hadj Moussa punctând pentru 1-1.

Scandal sub ochii lui Dennis Man! Jucătorii au sărit la bătaie

Din nefericire pentru suporterii români și echipa națională, Dennis Man a început partida din postura de rezervă, fiind introdus pe teren abia în minutul 84, când l-a înlocuit pe Esmir Bajraktarevic.

Cum duelul dintre PSV și Feyenoord este un derby, orgoliile au atins cote înalte și după fluierul final, când Lutsharel Geertruida și Jeremiah St. Juste au fost protagoniști într-un conflict sub privirile lui Dennis Man.

Deși inițial s-au luat în brațe și au dorit să se felicite reciproc pentru prestație, cei doi au pornit un conflict. Totul a plecat după un dialog care, la prima vedere, părea unul amical.

Totuși, ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea. De la starea de veselie, totul a culminat cu împingeri reciproce. Ulterior, persoanele aflate pe teren s-au chinuit să îi despartă pe jucători, asta pentru ca lucrurile să nu degenereze.