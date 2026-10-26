VIDEO Scandal sub ochii lui Dennis Man! Jucătorii au sărit la bătaie

Scandal sub ochii lui Dennis Man! Jucătorii au sărit la bătaie Fotbal extern
SPORT.RO
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Dennis Man a asistat la un conflict în ultima etapă din Olanda.

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PSV - Feyenoord a contat pentru etapa a 10 din Eredivisie. Deși echipa lui Dennis Man a deschis scorul în minutul 21, prin Til, oaspeții au stabilit scorul final în actul secund, Hadj Moussa punctând pentru 1-1.

Scandal sub ochii lui Dennis Man! Jucătorii au sărit la bătaie

Din nefericire pentru suporterii români și echipa națională, Dennis Man a început partida din postura de rezervă, fiind introdus pe teren abia în minutul 84, când l-a înlocuit pe Esmir Bajraktarevic.

Cum duelul dintre PSV și Feyenoord este un derby, orgoliile au atins cote înalte și după fluierul final, când Lutsharel Geertruida și Jeremiah St. Juste au fost protagoniști într-un conflict sub privirile lui Dennis Man.

Deși inițial s-au luat în brațe și au dorit să se felicite reciproc pentru prestație, cei doi au pornit un conflict. Totul a plecat după un dialog care, la prima vedere, părea unul amical.

Totuși, ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea. De la starea de veselie, totul a culminat cu împingeri reciproce. Ulterior, persoanele aflate pe teren s-au chinuit să îi despartă pe jucători, asta pentru ca lucrurile să nu degenereze.

Criza continuă pentru Dennis Man

Dacă în primul an la PSV a impresionat, jucătorul român a intrat sub un con de umbră. Mai exact, Dennis Man nu a mai evoluat constant la campioana Olandei, în acest sezon adunând doar 121 de minute în toate competițiile.

  • 12 milioane de euro este cota lui Dennis Man
  • 42 de meciuri, 11 goluri și șapte pase decisive a adunat atacantul la PSV
  • Dennis man
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