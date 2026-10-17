S-a terminat coșmarul! Veste importantă pentru Dennis Man

S-a terminat coșmarul! Veste importantă pentru Dennis Man Fotbal extern
SPORT.RO
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Dennis Man a evoluat doar 98 de minute în acest sezon.

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Dennis Man este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși jucători români din ultimul deceniu. După experiența la Parma, atacantul a semnat cu PSV, în vara lui 2025, iar în primul sezon a cucerit titlul în Olanda.

S-a terminat coșmarul! Decizia luată în cazul Dennis Man

Dacă în primul an la PSV a impresionat, jucătorul român a intrat sub un con de umbră. Mai exact, Dennis Man nu a mai evoluat la campioana Olandei din 23 august, când a bifat 14 minute în duelul cu Groningen.

Ultima titularizare datează din urmă cu două luni și jumătate, când Dennis Man intra din primul minut în șocul cu AZ Alkmaar din Supercupă, PSV fiind învinsă atunci cu scorul cu 0-4.

Cum minutele au fost extrem de puține, a părut că Dennis Man și-a pierdut statutul la PSV, acesta fiind a treia variantă pe post, în urma lui Ivan Perisic și a lui Esmir Bajraktarevic.

Ei bine, Dennis Man le-a luat fața celor doi amintiți mai sus. Peter Bosz a decis ca în partida cu Den Haag, din etapa a 9-a din campionat, să îl trimită pe teren din prima pe atacantul român.

Ce a declarat Peter Bosz despre Dennis Man

„Chiar și așa, el poate juca un rol. A avut o problemă fizică în cursul lunii august, iar în acel moment Esmir Bajraktarevic a intrat de câteva ori în echipă, în spatele lui Ivan Perisic.

Esmir s-a descurcat atât de bine încât am considerat că trebuie să răsplătesc acest lucru cu mai multe minute de joc”, a explicat Peter Bosz, în cadrul unei conferințe de presă.

  • 12 milioane de euro este cota lui Dennis Man
  • 39 de meciuri, 11 goluri și șapte pase decisive a adunat atacantul la PSV
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