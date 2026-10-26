Se înmulțesc problemele lui Răzvan Lucescu (57 de ani) în Qatar. Atât cele fotbalistice, cât și cele extrasportive. De fapt, mai nou, ultimele griji ale românului se încadrează, în această a doua categorie.

Deși Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a amânat meciul din această seară din Champions League Elite, Al-Nassr Riad – Al-Wasl Dubai, pe fondul situației tensionate din regiune care a afectat și zborurile internaționale, nu aceeași decizie a fost luată și în cazul celorlalte două partide care vor avea loc, de asemenea, în Arabia Saudită. Vorbim despre meciurile care implică doi români. Răzvan Lucescu va fi pe bancă, în Al-Qadsiah – Al-Sadd Doha, iar Florinel Coman va fi în lotul formației oaspete, în meciul Al-Ahli Jeddah – Al-Gharafa.

Răzvan Lucescu dă de un colos din Saudi Pro League

Dincolo de problemele de securitate din zonă și de faptul că AFC a programat niște meciuri într-o țară atacată cu rachete și drone, partida Al-Qadsiah – Al-Sadd e una specială pentru Răzvan Lucescu. Românul a revenit cu acest prilej, în Arabia Saudită, țară care i-a oferit amintiri frumoase. Pe când a fost la Al-Hilal Riad, între 2019-2021, Lucescu jr a cucerit trei trofee, printre care Champions League.

Acum, cu ocazia duelului cu Al-Qadsiah, Răzvan se va duela cu un nume mare din lumea antrenorilor. Pentru că pe banca adversă se va afla Brendan Rodgers (53 de ani), fost „principal“ la echipe precum Liverpool, Celtic și Leicester. În Scoția, Rodgers a cucerit 11 trofee cu Celtic.

Și nu doar antrenorul de la Al-Qadsiah e o vedetă. Echipa care ocupă locul 3, în Saudi Pro League, are un lot evaluat la peste 152 de milioane de euro! În lotul arabilor, cel mai bine cotat fotbalist e olandezul Tijjani Reijnders (28 de ani), evaluat de transfermarkt.com la 50 de milioane de euro. Mateo Retegui (27 de ani), fost jucător în Serie A, și Julián Quiñones (29 de ani) sunt alte vedete ale saudiților.

Răzvan Lucescu, cu spatele la zid: „Trebuie să suferim“

Cu două înfrângeri, în primele două etape din Champions League Elite, 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran) și 0-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), Răzvan Lucescu e conștient că își riscă viitorul, la Al-Sadd, dacă șirul eșecurilor va continua. Dar tehnicianul român a încercat să fie optimist, înaintea duelului cu Al-Qadsiah din această seară.

„E o plăcere să fiu aici, în fața unui meci de o asemenea anvergură. Al-Qadsiah e o echipă de calitate, de o forță fizică impresionantă. Sunt sigur că avem premisele unui meci foarte spectaculos. Pentru noi, va fi un meci foarte important din cauza situației noastre din clasament. Trebuie să luptăm, să suferim pe teren, pentru a putea spera la un rezultat bun“, a spus fostul selecționer.