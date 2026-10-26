Lorenzo Musetti (24 de ani, 26 ATP) a încetat să fie „pierzătorul de serviciu” al circuitului ATP.

După șapte finale de turneu pierdute consecutiv, jucătorul italian a reușit surpriza în ultimul act al competiției din Lyon și l-a învins pe americanul mai bine clasat, Taylor Fritz, scor 6-3, 6-4, într-o confruntare dominată de Musetti de la un capăt la altul.

Lorenzo Musetti, la al treilea titlu, în ATP, după șapte finale pierdute consecutiv

Italianul a reușit câte un break per set, devreme în manșe, și a demonstrat putere psihică, reușind să nu își piardă nici măcar o dată serva, pe durata celor 84 de minute ale jocului.

Deși nu a urcat în clasament, în urma acestei reușite, rămânând pe locul al 26-lea, Lorenzo Musetti trăiește satisfacția de a fi pus, în sfârșit, mâna pe cel de-al treilea titlu ATP al carierei.

Fost număr 5 mondial, tenismen care l-a învins pe Carlos Alcaraz, chiar într-o finală de întrecere, la Hamburg, în 2022, Musetti este admirat în lumea tenisului pentru inteligența prin care găsește soluții neobișnuite pe teren, în timp scurt, dar și pentru eleganța reverului cu o mână pe care îl execută într-un stil care amintește de grația lui Roger Federer.