VIDEO „Pierzătorul de serviciu”, campion în ATP: câte finale a pierdut la rând, până să câștige un trofeu

„Pierzătorul de serviciu”, campion în ATP: câte finale a pierdut la rând, până să câștige un trofeu Tenis
Marcu Czentye
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Săptămână cu finaluri neașteptate în circuitul ATP.

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Lorenzo MusettiTenis ATPATP LyonDaniil Medvedev
Din articol

Lorenzo Musetti (24 de ani, 26 ATP) a încetat să fie „pierzătorul de serviciu” al circuitului ATP.

După șapte finale de turneu pierdute consecutiv, jucătorul italian a reușit surpriza în ultimul act al competiției din Lyon și l-a învins pe americanul mai bine clasat, Taylor Fritz, scor 6-3, 6-4, într-o confruntare dominată de Musetti de la un capăt la altul.

Lorenzo Musetti, la al treilea titlu, în ATP, după șapte finale pierdute consecutiv

Italianul a reușit câte un break per set, devreme în manșe, și a demonstrat putere psihică, reușind să nu își piardă nici măcar o dată serva, pe durata celor 84 de minute ale jocului.

Deși nu a urcat în clasament, în urma acestei reușite, rămânând pe locul al 26-lea, Lorenzo Musetti trăiește satisfacția de a fi pus, în sfârșit, mâna pe cel de-al treilea titlu ATP al carierei.

Fost număr 5 mondial, tenismen care l-a învins pe Carlos Alcaraz, chiar într-o finală de întrecere, la Hamburg, în 2022, Musetti este admirat în lumea tenisului pentru inteligența prin care găsește soluții neobișnuite pe teren, în timp scurt, dar și pentru eleganța reverului cu o mână pe care îl execută într-un stil care amintește de grația lui Roger Federer.

Lorenzo Musetti

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Daniil Medvedev, campion la Almaty, în Kazahstan

Într-un turneu de același calibru, ATP 250, organizat în Kazahstan, Medvedev (5 ATP) a câștigat finala cu georgianul Nikoloz Basilashvili (95 ATP).

Rusul a reușit o revenire impresionantă, după un prim set pierdut în tiebreak, impunându-se în 113 minute de joc, scor 6-7 (6), 6-1, 6-3.

Fostul număr unu ATP, Medvedev, a ajuns la 25 de titluri cucerite în ATP

Medvedev a luat astfel o opțiune serioasă pentru calificarea la Turneul Campionilor, clasându-se pe locul 5, în acest moment, la 370 de puncte distanță de calificarea matematică.

Fostul număr unu ATP a ajuns la 4 titluri ATP cucerite în 2026 și la un total de 25 de trofee adjudecate în circuitul de elită al tenisului masculin.

În capitala Belgiei, locul unde David Goffin, fost număr 7 ATP, s-a retras definitiv din tenis, a avut loc o altă finală de trei seturi cu răsturnare de scor.

Olandezul Tallon Griekspoor (50 ATP) a avut câștig de cauză împotriva germanului Jan-Lennard Struff (47 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-4.

Daniil Medvedev

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