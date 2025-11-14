Federația Franceză de Fotbal a anunțat vineri, printr-un comunicat oficial, că atacantul Kylian Mbappe nu va face deplasarea în Azerbaidjan, pentru ultimul meci al campaniei de calificare la Cupa Mondială. Căpitanul Franței acuză în continuare o inflamație la glezna dreaptă, iar staff-ul medical a decis că sunt necesare investigații suplimentare.

Kylian Mbappe, OUT din lotul Franței!

Mbappe părăsește cantonamentul naționalei și se întoarce la Madrid chiar astăzi, acolo unde va fi supus mai multor teste pentru a stabili exact gravitatea problemei și perioada de recuperare. Prioritatea, informează FFF, este sănătatea jucătorului.

Calificată deja la turneul final după victoria categorică, 4-0 cu Ucraina, Franța tratează duelul din Azerbaidjan ca pe un meci fără miză.

Atacantul de 26 de ani venea după o dublă cu Ucraina și avea ca scop „zdrobirea” recordului de goluri al lui Olivier Giroud pentru națională.

