Campioana României la handbal masculin a urcat pe locul 17 în clasamentul cluburilor publicat de Federația Europeană de Handbal (EHF), fiind cea mai bine clasată echipă din România.

„Suntem locul 17 în Europa din 190 de cluburi care au punctat în ierarhia EHF. Dinamo este cel mai bine clasată echipă din România, fiind întrecută doar de echipe mari, din campionate puternice: Spania, Germania, Franța, Ungaria, Polonia, Danemarca și Portugalia”, au transmis „dulăii” pe rețelele sociale.

Nicio rivală din țară nu se apropie de trupa din Ștefan cel Mare

Diferența față de celelalte echipe din România este una considerabilă. Minaur Baia Mare ocupă locul 37, HC Buzău este pe 72, Steaua București pe 74, Potaissa Turda pe 95, iar CSM București abia pe poziția 159.