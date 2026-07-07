OFICIAL Dinamo a urcat pe locul 17 în Europa! Nicio rivală din țară nu se apropie de trupa din Ștefan cel Mare

Dinamo a urcat pe locul 17 în Europa! Nicio rivală din țară nu se apropie de trupa din Ștefan cel Mare Handbal
SPORT.RO
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Dinamo București a traversat un sezon de excepție.

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Campioana României la handbal masculin a urcat pe locul 17 în clasamentul cluburilor publicat de Federația Europeană de Handbal (EHF), fiind cea mai bine clasată echipă din România.

„Suntem locul 17 în Europa din 190 de cluburi care au punctat în ierarhia EHF. Dinamo este cel mai bine clasată echipă din România, fiind întrecută doar de echipe mari, din campionate puternice: Spania, Germania, Franța, Ungaria, Polonia, Danemarca și Portugalia”, au transmis „dulăii” pe rețelele sociale.

Nicio rivală din țară nu se apropie de trupa din Ștefan cel Mare

Diferența față de celelalte echipe din România este una considerabilă. Minaur Baia Mare ocupă locul 37, HC Buzău este pe 72, Steaua București pe 74, Potaissa Turda pe 95, iar CSM București abia pe poziția 159.

Clasamentul EHF este realizat pe baza rezultatelor din ultimele trei sezoane în competițiile europene. Cluburile acumulează puncte în funcție de parcursul din Liga Campionilor, European League și European Cup, dar și pentru fiecare victorie sau rezultat de egalitate obținut.

Primele locuri sunt ocupate de Barca, SC Magdeburg și Fuchse Berlin. În Top 10 se mai regăsesc Aalborg, Flensburg, THW Kiel, Veszprem, Nantes, Montpellier și Sporting Lisabona.

Dinamo a câștigat titlul în Liga Zimbrilor pentru al zecelea sezon consecutiv și a ajuns la 22 de campionate în palmares. În sezonul regulat, „dulăii” au terminat pe primul loc, cu 17 victorii și doar trei înfrângeri, iar în toamnă vor evolua din nou în Liga Campionilor.

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