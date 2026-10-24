Cum a reacționat vestiarul Rapidului după 1-4 cu FCSB: „Nu ne-am explicat cum s-a întâmplat asta!”

Cum a reacționat vestiarul Rapidului după 1-4 cu FCSB: „Nu ne-am explicat cum s-a întâmplat asta!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Rapid, scor 4-1, sâmbătă seara, într-un meci din etapa a 13-a din SuperLiga.

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La finalul partidei, fundașul giuleștenilor, Alexandru Pașcanu, a recunoscut superioritatea adversarilor și a taxat prestația echipei sale, care venea după o serie de șase victorii consecutive.

„Un meci foarte slab de la început până la final. Nu știu care sunt explicațiile. Nu știu ce pot să spun. Vreau să le mulțumesc fanilor, s-a văzut spiritul adevărat al Rapidului. Vrem să le mulțumim pe calea asta. Parcă nu am avut niciun moment controlul meciului. Au jucat mai bine ca noi, mai multe ocazii. Trebuie să avem reacție la următorul meci. Vine meciul din Cupă, apoi cel din campionat și trebuie o reacție și să uităm ce s-a întâmplat astăzi. Nu am explicații. O zi mai proastă, care sperăm să nu se mai repete. Trebuie să uităm și să ne revenim”, a spus Alexandru Pașcanu, potrivit DigiSport.

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Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
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Ce s-a discutat în vestiarul giuleștenilor

„O să analizăm mai bine fazele mâine. Nu îmi explic. Nici în vestiar nu ne-am explicat cum am fost dominați așa în meciul acesta. Să fie doar un meci mai prost, se întâmplă la toate echipele. Nu e niciun coșmar, am pierdut un meci de fotbal. Se întâmplă mai rele. Nu trebuie să facem înmormântare că am pierdut un meci, am câștigat 6 meciuri la rând, acum nu facem înmormântare. Trebuie să ne luăm puterea de la fani și să mergem mai departe toți”, a mai zis fundașul Rapidului.

Partida a fost întreruptă în minutul 9 de arbitrul Horațiu Feșnic din cauza materialelor pirotehnice aruncate de suporteri, care au redus vizibilitatea. După reluare, Rapid a deschis scorul în minutul 11 prin Stojilkovic, cu o execuție din voleu în urma unei centrări expediate de Latif Ouedraogo. Tot Ouedraogo a solicitat un penalty în minutul 17, însă jocul a fost lăsat să continue, iar Dobre a trecut pe lângă majorarea scorului în prelungirile primei reprize (45+4).

Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a întors rezultatul în partea secundă. Muhar a restabilit egalitatea în minutul 58 cu un șut din afara careului. Ulterior, Dawa a intervenit la o fază în care Stojilkovic trecuse de portarul Târnovanu, iar pe contraatac Cisotti a trimis mingea în bară, fără ca Stoian să mai poată ajunge la balonul ricoșat în careu.

Jucătorii introduși pe parcurs au făcut diferența. Boutoutaou, intrat la pauză în locul lui Miculescu, a marcat pentru 2-1 în minutul 69, Joao Paulo a majorat diferența în minutul 79, iar același Boutoutaou a închis tabela în minutul 81. În urma acestui rezultat, FCSB a acumulat 21 de puncte și ocupă locul 6, în timp ce Rapid se află pe poziția a doua în clasament, cu 27 de puncte.

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