„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”

„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului” Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf a surprins la conferința de presă de după meciul cu Rapid.

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FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Rapid, într-un meci din runda a 13-a din Superliga jucat pe teren propriu.

„Roș-albaștrii” au marcat prin Muhar (58'), Boutoutaou (69', 81') și Joao Paulo (79'), în timp ce de cealaltă parte a înscris Stojilkovic (11').

Laurențiu Reghecampf: „Cred că ăsta este cel mai important lucru”

Antrenorul lui FCSB a vorbit despre ce l-a mulțumit la echipa lui în partida cu Rapid. Laurențiu Reghecampf a scos în evidență modul în care au jucat roș-albaștrii în repriza a doua, dar a explicat că a fost mulțumit și de prima parte.

Tehnicianul l-a scos în evidență pe Aymen Boutoutaou care a reușit o dublă.

„În primul rând, mă bucur foarte tare pentru echipă, pentru că primele două meciuri nu au fost ce ne-am dorit noi.

Am început meciul cu 1-0 pentru Rapid, dar am intrat în repriza a doua mult mai bine și ne-am dorit mult mai mult decât ei să marcă și să câștigăm meciul, cred că este cel mai important lucru, pentru că prindem încredere de la meci la meci.

V-am spus că îmi doresc să am o bancă puternic, din păcate David (n.r. Miculescu) nu a fost într-o zi bună, dar îi oferim în continuare încredere, pentru că ne dorim mai multe de la el.

Știam că Boutoutaou este un jucător cu o calitate incredibilă, asta i-am transmis și patronului. El e un jucător care ne va ajuta să ajungem acolo unde ne dorim.

În momentul în care echipa nu joacă și rezultatele sunt slabe, jucătorii care sunt aduși ca să fac diferența sunt criticați, dar eu nu vrea să răspund nimănui.

În general eu nu vorbesc foarte mult la pauză, încerc să dau libertate jucătorilor să se refacă, le zic două-trei lucruri.

Și în prima repriză cred că am avut ocazii și nu a fost o repriză așa de rea, ei au marcat un gol senzațional, probabil că va fi golul etapei. Nu a fost meritat

Știu că o să fie criticat, dar Garita este foarte important pentru jocul nostru. Nu l-am scos pentru că a jucat slab, ci pentru că s-a accidentat.

În afară de derby pe mine mă bucură foarte tare reacția jucătorilor, se poate și mai bine la nivelul jocului, dar în general sunt fericit că nu le-am dat posibilitatea celor de la Rapid să joace.

Echipa a făcut diferența, pentru mine asta e cel mai important, să am un grup puternic.

Atmosfera a fost incredible, ca în vremurile bune, m-am bucurat foarte mult că au fanii au fost într-un număr așa de mare și le mulțumim din suflet”, a spus Laurențiu Reghecampf, la digi sport. 

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Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
David Miculescu, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
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FCSB rămâne pe locul șase în Superliga, dar se apropie la opt puncte de liderul Dinamo, care are cu un meci mai puțin.

Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf are 21 de puncte după 13 etape.

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