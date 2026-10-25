Atleta română Mădălina Florea (CSM Sighişoara) a câştigat pentru al doilea an consecutiv circuitul mondial de alergare montană - Golden Trail World Series (GTWS), sâmbătă, după ce s-a clasat pe locul al doilea în etapa finală de la Muju (Coreea de Sud).

Mădălina Florea, o nouă realizare impecabilă pentru România

Mădălina Florea a fost cronometrată cu timpul de 3 h 25 min 46 sec, fiind devansată de islandeza Andrea Kolbeinsdottir, 03 h 19 min 56 sec pe cei 28,6 kilometri cu 2.313 metri diferenţă de nivel. Podiumul a fost completat de mexicanca Miriam Moralez Hernandez, în 03 h 29 min 12 sec, în timp ce pe locul al patrulea a încheiat o altă româncă, Mădălina Amariei, în 03 h 29 min 35 sec.

''Fiecare cursă la care am participat anul acesta m-a ajutat să câştig acest trofeu. Dificultatea extremă a cursei de la Muju a făcut ca această realizare să fie cu atât mai specială. A fost cea mai grea cursă la care am luat parte vreodată. Nu-mi mai simţeam corpul'', a declarat Florea pe site-ul circuitului mondial.

După victorii obţinute în acest sezon în Canada, Austria şi Elveţia, Florea a ocupat primul loc în clasamentul general cu 1.164 de puncte. Pe podiumul s-au clasat două atlete kenyene, Caroline Kimutai (a opta la Muju), cu 1.016 puncte, şi Ruth Mwihaki Gitonga (a şaptea la Muju), cu 982 puncte, etc.

Amariei a încheiat pe locul 11, cu 641 de puncte. Agerpres

VIDEO EXCLUSIV Mădălina Florea la Poveștile Sport.ro