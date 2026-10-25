FOTO S-au actualizat șansele la titlu după FCSB - Rapid 4-1! Cele două mari favorite

S-au actualizat șansele la titlu după FCSB - Rapid 4-1! Cele două mari favorite Superliga
SPORT.RO
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FCSB a învins Rapid, scor 4-1, iar Gigi Becali s-a arătat convins că lupta la titlu a fost relansată.

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Din articol

FCSB vine tare din urmă după întoarcerea lui Laurențiu Reghecampf. Formația roș-albastră tocmai a ajuns la a treia victorie consecutivă, ocupă locul 6 și e la 8 puncte în spatele liderului Dinamo, care are un meci mai puțin.

FCSB, șanse de doar 2,1% la titlu, chiar dacă are 3 victorii consecutive! Craiova și Dinamo, marile favorite

În ciuda formei bune arătate de FCSB, formația lui Reghecampf este cotată în continuare cu șanse infime la titlu de către statisticienii de la Football Meets Data. Principalele două favorite sunt în continuare campioana en-titre Universitatea Craiova (40,7%) și Dinamo (36,6%).

După victoria de aseară, FCSB a înregistrat doar o creștere de 0,7% și este văzută cu șanse de puțin peste 2% pentru a duce remontada la bun sfârșit și a cuceri al treilea campionat din ultimele patru sezoane.

Cu șanse mai mari decât FCSB mai sunt Rapid (10,3% - scădere de aproape două procente după eșecul de pe Arena Națională) și Universitatea Cluj (7,7%).

Cum arată acum clasamentul din Superliga

VIDEO Gestul făcut de Laurențiu Reghecampf după ce FCSB a spulberat Rapid în derby

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