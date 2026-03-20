Selecționata lui Mircea Lucescu trebuie neapărat să treacă de Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026, ca să joace finala împotriva câștigătoarei din Slovacia - Kosovo și să ajungă, astfel, după 28 de ani de absență la turneul final.

Reacția lui Dănuț Lupu după ce Lucescu a convocat la națională doar atacanți din play-out

Mircea Lucescu a apelat la trei atacanți din play-out pentru barajul cu Turcia. E vorba despre Daniel Bîrligea, David Miculescu (FCSB) și Marius Coman (UTA).

Dănuț Lupu, fost internațional român, a reacționat sincer după ce Lucescu a convocat fotbaliștii din compartimentul median din play-out-ul Superligii României.

”Trebuia să luăm de undeva și atacanți. Atât timp cât atacanții de la CFR Cluj, Rapid și Dinamo sunt străini... trebuia să luăm de undeva și vârf de atac”, a spus Dănuț Lupu pentru Pro TV și Sport.ro.

Cum arată lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);