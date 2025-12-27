Starul portughez s-a remarcat din nou printr-o execuție de generic cu călcâiul, ajungând la un total impresionant de 956 de goluri marcate în carieră.



Ajuns la 40 de ani, Ronaldo „zburdă” spre bariera psihologică de 1.000 de reușite. Ronaldo a deblocat tabela în minutul 31, printr-o execuție simplă din fața porții, în urma unei faze fixe, dar momentul de magie a venit chiar înainte de pauză.



În prelungirile primei reprize, CR7 a ridicat tribunele în picioare. Servit ideal de Brozovic, lusitanul a inventat o finalizare superbă cu călcâiul, din careul mic, lăsând portarul advers fără replică.

