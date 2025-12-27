VIDEO Spectacol marca CR7! Cristiano Ronaldo, gol ireal cu călcâiul. Cifre uluitoare la 40 de ani

Spectacol marca CR7! Cristiano Ronaldo, gol ireal cu călc&acirc;iul. Cifre uluitoare la 40 de ani Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a strălucit din nou, sâmbătă seară, în partida dintre Al-Nassr și Al Okhdood, unde a reușit o „dublă”.

TAGS:
Cristiano RonaldoCR7al nassr
Din articol

Starul portughez s-a remarcat din nou printr-o execuție de generic cu călcâiul, ajungând la un total impresionant de 956 de goluri marcate în carieră.

Ajuns la 40 de ani, Ronaldo „zburdă” spre bariera psihologică de 1.000 de reușite. Ronaldo a deblocat tabela în minutul 31, printr-o execuție simplă din fața porții, în urma unei faze fixe, dar momentul de magie a venit chiar înainte de pauză.

În prelungirile primei reprize, CR7 a ridicat tribunele în picioare. Servit ideal de Brozovic, lusitanul a inventat o finalizare superbă cu călcâiul, din careul mic, lăsând portarul advers fără replică.

Cifre uluitoare la 40 de ani

Cu aceste două reușite, Cristiano ajunge la 40 de goluri marcate doar în 2025. Prin comparație, în sezonul precedent a înscris de 43 de ori, iar în 2023 a avut 54 de goluri.

Golurile marcate de Ronaldo la echipele pe la care a trecut:

  • Real Madrid: 450 goluri
  • Manchester United: 145 goluri
  • Portugalia: 143 goluri
  • Al-Nassr: 112 goluri
  • Juventus: 101 goluri
  • Sporting: 5 goluri.

În momentul redactării acestei știri, meciul dintre Al-Nassr și Al Okhdood era în desfășurare, iar tabela arăta un avantaj de două goluri pentru gazde (2-0).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
Rusia ar fi făcut o mutare strategică &icirc;n Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
Antrenorul pe care Cristiano Ronaldo l-a cerut la Al Nassr a semnat cu o mare echipă din Brazilia!
Antrenorul pe care Cristiano Ronaldo l-a cerut la Al Nassr a semnat cu o mare echipă din Brazilia!
Kylian Mbappe a explicat motivul pentru care l-a imitat pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a egalat recordul la Real Madrid
Kylian Mbappe a explicat motivul pentru care l-a imitat pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a egalat recordul la Real Madrid
ULTIMELE STIRI
Adrian Ilie l-a ales pe cel mai bun fotbalist de la FCSB: &bdquo;Cu siguranță va avea oferte!&rdquo;
Adrian Ilie l-a ales pe cel mai bun fotbalist de la FCSB: „Cu siguranță va avea oferte!”
Liverpool a tremurat din temelii contra &bdquo;lanternei&rdquo; Wolves! Rezultatele zilei din Premier League, redat exclusiv pe VOYO
Liverpool a tremurat din temelii contra „lanternei” Wolves! Rezultatele zilei din Premier League, redat exclusiv pe VOYO
Liverpool - Wolves 2-1 a fost pe VOYO. Cormoranii , pe patru &icirc;n clasament
Liverpool - Wolves 2-1 a fost pe VOYO. "Cormoranii", pe patru în clasament
Coman, martor la o catastrofă: nota sa &icirc;ntr-un dezastru fotbalistic pentru liderul din Qatar
Coman, martor la o catastrofă: nota sa într-un dezastru fotbalistic pentru liderul din Qatar
Aspectul cu care Manchester City l-a impresionat pe Ciprian Marica &icirc;n victoria cu Nottingham Forest: &bdquo;Trebuie remarcat&rdquo;
Aspectul cu care Manchester City l-a impresionat pe Ciprian Marica în victoria cu Nottingham Forest: „Trebuie remarcat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Numărul 1 de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: Nici antrenorul nu dă un răspuns concret

"Numărul 1" de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: "Nici antrenorul nu dă un răspuns concret"

Oferte pentru Florin Tănase! FCSB &icirc;și poate pierde golgheterul

Oferte pentru Florin Tănase! FCSB își poate pierde golgheterul

L-au anunțat oficial! Unde va apărea Louis Munteanu după scandalul cu tricoul FCSB-ului

L-au anunțat oficial! Unde va apărea Louis Munteanu după scandalul cu tricoul FCSB-ului

Victor Pițurcă a numit singura echipă din Rom&acirc;nia la care ar mai lucra

Victor Pițurcă a numit singura echipă din România la care ar mai lucra

A venit răsplata pentru portarul lui Dinamo după evoluția de vis &icirc;n tricoul naționalei

A venit răsplata pentru portarul lui Dinamo după evoluția de vis în tricoul naționalei

Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca rom&acirc;n &icirc;n Rusia: &rdquo;&Icirc;n Rom&acirc;nia există această percepție&rdquo;

Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca român în Rusia: ”În România există această percepție”



Recomandarile redactiei
Adrian Ilie l-a ales pe cel mai bun fotbalist de la FCSB: &bdquo;Cu siguranță va avea oferte!&rdquo;
Adrian Ilie l-a ales pe cel mai bun fotbalist de la FCSB: „Cu siguranță va avea oferte!”
Tottenham, decizie finală &icirc;n cazul lui Micky van de Ven! Dezvăluirea făcută despre colegul și rivalul lui Radu Drăgușin
Tottenham, decizie finală în cazul lui Micky van de Ven! Dezvăluirea făcută despre colegul și rivalul lui Radu Drăgușin
Liverpool a tremurat din temelii contra &bdquo;lanternei&rdquo; Wolves! Rezultatele zilei din Premier League, redat exclusiv pe VOYO
Liverpool a tremurat din temelii contra „lanternei” Wolves! Rezultatele zilei din Premier League, redat exclusiv pe VOYO
Coman, &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile
Coman, înapoi în România ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca rom&acirc;n &icirc;n Rusia: &rdquo;&Icirc;n Rom&acirc;nia există această percepție&rdquo;
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca român în Rusia: ”În România există această percepție”
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a m&acirc;ncat de viu pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: Cum &icirc;ți permiți să faci așa ceva?
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Așa tată, așa fiu! Cristiano Ronaldo Jr a &icirc;nscris și a sărbătorit exact ca CR7
Așa tată, așa fiu! Cristiano Ronaldo Jr a înscris și a sărbătorit exact ca CR7
Bun de plată! Cristiano Ronaldo riscă să fie amendat de UEFA pentru o faptă ilegală. De vină &icirc;i sunt bătăile inimii&nbsp;
Bun de plată! Cristiano Ronaldo riscă să fie amendat de UEFA pentru o faptă ilegală. De vină îi sunt bătăile inimii 
Karim Benzema &icirc;l trădează pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat &icirc;ntre două rivale din Arabia Saudită&nbsp;
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
CITESTE SI
Rusia ar fi făcut o mutare strategică &icirc;n Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit

stirileprotv Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Două țări vecine &icirc;n conflict armat au făcut pace. Miniştrii Apărării s-au &icirc;nt&acirc;lnit la frontieră și au semnat armistițiul

stirileprotv Două țări vecine în conflict armat au făcut pace. Miniştrii Apărării s-au întâlnit la frontieră și au semnat armistițiul

O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se &icirc;mpotrivesc

stirileprotv O nouă țară apare pe harta lumii. Israelul, primul stat care recunoaște oficial existența sa. Egipt și Turcia se împotrivesc

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!