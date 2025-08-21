CFR Cluj a retrogradat în Conference League după ce a fost eliminată de Braga din al treilea tur preliminar UEFA Europa League. Echipa pregătită de Dan Petrescu a picat, așadar, cu suedezii de la Hacken în play-off-ul pentru accederea în competiția UEFA.



Prima manșă dintre Hacken și CFR Cluj are loc joi seară, de la ora 20:00, pe stadionul ”Bravida Arena” din Goteborg, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



S-a transferat înainte de Hacken - CFR Cluj! Pierdere mare pentru suedezi



Cu o zi înainte de Hacken - CFR Cluj, suedezii și-au cedat puștiul talentat Omar Krajina, muntenegreanul care nu a bifat meciuri la prima echipă, dar care a strălucit la U17 și U19.



El a fost cedat de Hacken în Italia, la Roma, unde va fi integrat în lotul echipei U20.



Muntenegreanul cu cetățenie suedeză evoluează pe postul de atacant și are 1,90 m înălțime. Transferul la AS Roma este permanent, rămâne acum de văzut cum va crește fotbalistul în Italia.



Hacken - CFR Cluj, LIVE TEXT de la ora 20:00 pe Sport.ro | Meci greu pentru ardeleni în Suedia



Echipa pregătită de Dan Petrescu a coborât în play-off-ul UEFA Conference League după ce a fost eliminată din al treilea tur preliminar UEFA Europa League de Braga, scor 1-4 la general.



În aceeași situație se află și Hacken, care a pierdut cu 1-2 în al treilea tur din Europa League cu norvegienii de la Brann.



Returul dintre Hacken și CFR Cluj va avea loc o săptămână mai târziu în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. Partida va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

