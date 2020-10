S-a stabilit ORA la care se va juca 'El Clasico'! Cand se vor intalni Barcelona si Real Madrid in primul derby al lui Ronald Koeman pe Camp Nou

Barcelona si Real Madrid se vor intalni in runda a 7-a a campionatului Spaniei.

Cele doua rivale se vor intalni pe data de 24 octombrie, de la ora 17:00 a Romaniei. Partida a fost programata la aceasta ora pentru a putea fi accesibila si pentru piata asiatica.

Duelul va fi in mod cert unul pentru primul loc al clasamentului, ocupat in acest moment de Real Madrid, dar cu Barcelona avand un meci mai putin disputat.

Dupa pauza internationala, pentru Barcelona urmeaza meciul din campionat cu Getafe (deplasare), Ferencvaros (acasa in UEFA Champions League). Real Madrid are de jucat doua meciuri acasa, cu Cadiz in campionat si Sahtior Donetsk in grupele Ligii.

Partida dintre Barcelona si Real Madrid se va juca pe Camp Nou, fara suporteri. Real Madrid a obtinut contra Barcelonei 4 puncte in sezonul trecut, cu un 0-0 pe terenul Barcelonei si 2-0 pe Bernabeu.