Istvan Kovacs a arbitrat două partide în faza grupelor de la Campionatul Mondial din 2026 și este în așteptarea primul meci din fazele eliminatorii.

Cel mai bine cotat central român a condus meciul Argentinei cu Iordania, încheiat 3-1 în favoarea naționalei lui Lionel Messi. Dar și partida cu numărul 1000 de la Cupa Mondială, Tunisia - Japonia 0-4.

S-au stabilit arbitrii din „sferturile” Cupei Mondiale

Istvan Kovacs nu va arbitra nici în „sferturile” Campionatului Mondial, după ce nu a fost delegat în „16-imi” și „optimi”.

FIFA a anunțat pe Twitter brigăzile de arbitrii care vor „fluiera” în sferturile de finală Norvegia - Anglia și Argentina - Elveția.

Francezul Clement Turpin va fi la centrul duelului dintre Haaland și Harry Kane, în timp ce portughezul Joao Pinheiro va arbitra Argentina - Elveția. Celelalte partide din „sferturi”, Franța - Maroc și Spania - Belgia, vor fi arbitrate de argentinianul Facundo Tello, respectiv englezul Michael Oliver.

Astfel că, Istvan Kovacs ar mai putea arbitra doar într-un dintre semifinalele Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada. Românul ar mai putea fi la centrul finalei mici sau a finalei mari.