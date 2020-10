Ruptura totala intre Mourinho si o VEDETA de la Tottenham! Echipa are un atac INCREDIBIL, dar antrenorul dezvaluie: "Sa nu comparam cu Real Madrid!"

Dele Alli a fost lasat in afara lotului de catre antrenorul lui Tottenham, conform celor de la The Athletic.

Saptamana trecuta, fotbalistul englez a fost pe banca la partida din Europa League contra celor de la LASK Linz. Alli a evoluat doar 30 de minute, fiind introdus pe parcursul partidei.

Dupa partida din prima etapa impotriva lui Everton, pierduta de catre Tottenham, Mourinho nu l-a mai folosit aproape deloc pe internationalul englez. El a fost foarte aproape de o mutare la Paris Saint-Germain, chiar inainte de incheierea mercato.

Dele Alli duce parte de o competitie acerba in atacul lui Tottenham, in ultima perioada echipa transferandu-i pe Steven Bergwijn, Gareth Bale si Carlos Vinicius. Dele Alli a avut un mesaj pe retelele de socializare imediat dupa ce a fost introdus pentru prima data dupa cinci partide in teren: "Multumit sa am oportunitatea de a face ce iubesc cel mai mult."

Mourinho s-a amuzat in momentul in care la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Burnley, a fost pus sa faca o comparatie intre atacul lui Tottenham din acest moment cu ofensiva lui Real Madrid din sezonul 2011/2012.

"La Real Madrid am avut un incredibil atac si am construit o echipa in adevaratul sens al cuvantului. Sa fiu sincer avem un atac cu o gramada de jucatori buni, dar trebuie sa acordam echipei o stabilitate deoarece avem nevoie ca si defensiva sa fie solida si sa ne ofere incredere. Trebuie sa gasim acea balanta. Este o problema de echipa, nu o problema individuala. Trebuie sa fim capabili sa jucam cu toti acesti jucatori ofensivi si toata lumea sa fie pregatita in a fi organizata defensiv, pentru a nu da spatii adversarului. Mai avem de imbunatatit unele detalii, asta e clar", a declarat Mourinho la conferinta de presa.

Defensiv, Tottenham a incasat 8 goluri in 5 partide de Premier League, iar londonezii au ramas frustrati dupa partida din campionat impotriva lui West Ham, scor 3-3, Tottenham fiind egalata dupa ce a condus cu 3-0.