Special www.sport.ro | Vrea sa vina din JAPONIA ca sa-l intalneasca pe Hagi! Cum a facut Romania rost de un suporter la 9000 de kilometri distanta de Bucuresti

Jiko Odani a devenit pasionat de Romania la Cupa Mondiala din 1998. E la curent cu tot ce se intampla in Liga 1 si la echipa nationala. Visul sau e sa vina in Romania pentru a-l intalni pe Hagi.

"Sunt japonez, am 41 de ani. Locuiesc in provincia Kochi, Japonia. Suntem o familie de patru persoane, sotia mea, baiatul, fata si cu mine. Apropo, baiatul meu este nascut de ziua lui Gica Hagi, si este si stangaci. Lucrez de la 5 AM pana la 5 PM. Am o zi libera pe saptamana, o singura zi. Sunt foarte ocupat, sunt un pic workaholic.

Din acest motiv, fotbalul este singurul sport pe care il urmaresc.

Cand eram mic, tin minte ca imi placea mai mult baseball-ul decat fotbalul. Dar Cupa Mondiala din 1998 m-a facut sa imi schimb parerea. Eram student pe atunci. Din acel moment, am inceput sa joc fotbal in fiecare zi si sa urmaresc la TV cateva echipe de club si echipe nationale.

Imi aduc aminte ca la Euro 2000, Hagi era pe final de cariera. Imi placea foarte mult de el. Un veritabil numar 10.

M-am indragostit de Hagi si de nationala Romaniei, un grup de jucatori cu o mare personalitate. Au invins echipe foarte puternice.

La Mondialul din 1994, cred ca nationala Romaniei s-a asemanat foarte mult cu Argentina din 1986. Hagi era un fel de Maradona.

Mi-a placut foarte mult Romania. Am avut mereu impresia ca Romania este o tara invaluita in mister, pentru ca este singura tara latina din estul Europei, iar Vlad Tepes a inspirat "Dracula". Am ramas atasat de aceasta tara.

La Cupa Mondiala din 2002, am urmarit mai multe meciuri de pe stadion, insa Romania n-a fost acolo. Dupa aceea, am inceput sa muncesc, m-am insurat si am devenit tata. Treptat, mi-am pierdut interesul pentru Romania.

Dar, in urma cu 6 ani, sora mea s-a maritat cu un baiat de treaba din Romania. Iar Romania a devenit astfel o tara foarte familiara, a doua mea casa practic. Mi-au revenit in suflet toate emotiile pe care le-am simtit odata pentru tara asta.

A aparut Twitterul si asa am putut sa raman la curent cu toate stirile legate de fotbalul romanesc.

Parerea mea este ca aici se joaca fotbal adevarat, de care puteti fi mandri.

Nu imi place fotbalul modern, fotbalul mare, pentru ca e vorba de prea multi bani.

L-am revazut pe Hagi, dupa o perioada lunga, in postura de manager si antrenor la FC Viitorul. Cred ca Viitorul este un model pentru cluburile de fotbal, acesta este viitorul fotbalului romanesc. Din pacate, pe Twitter si YouTube nu gasesc suficiente informatii, asa cum mi-as dori. Asa ca mi-ar placea sa vizitez Romania, sa experimentez fotbalul romanesc si sa il intalnesc pe eroul meu, Hagi.

Cred ca Romania U21 are mare potential. Ii astept in Japonia. Ne vedem la Jocurile Olimpice de la Tokyo!"