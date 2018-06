Romanii vor sa ia din nou titlul mondial la turneul lui Neymar! Cei mai buni din tara joaca la "Neymar Junior's Five" sambata, de la 11:00, la PRO X

Romanii vor sa iasa campioni mondiali pentru al doilea an la rand la turneul lui Neymar! Cei mai buni din tara la fotbal 5 la 5 se intalnesc in finala nationala "Neymar Junior's Five", sambata, de la ora 11:00, la PRO X.

120 de mii de jucatori din toata lumea s-au inscris la turneul de fotbal cinci la cinci al lui Neymar. Anul trecut, Romania a castigat titlul mondial si a jucat un meci de vis cu Neymar si prietenii lui.

"Este o mandrie ca sase baieti sa castige campionatul mondial, in primul rand, iar, in al doilea rand, sa joci impotriva lui Neymar, e fantastic! Nu am avut curajul sa-i cer un sfat", spune Dumitru Ion.

Si in acest an, romanii vor sa-l dea gata pe Neymar. La Constanta a fost ultima etapa de calificari. Finala nationala "Neymar Junior's Five" de la Bucuresti va fi sambata, de la ora 11:00, la PRO X. Cine castiga, merge in Brazilia sa se bata pentru marele trofeu.