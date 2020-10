Rezultat ABSOLUT SOCANT pentru Moldova in fata Belgiei! Era cota 30 pentru ca asta sa se intample! Rezultat URIAS in fata vetelor de la Milan si Anderlecht

Moldova a produs socul zilei in Europa!

A batut Belgia in calificarile pentru Euro U21! Desi aveau in echipa fotbalisti titulari la Milan, Stuttgart, Koln, Anderlecht si Brugge, belgienii au cedat in meciul jucat la Tiraspol. Denis Furtuna de la Zimbru a marcat singurul gol al partidei in minutul 38! Inaintea jocului, Moldova avea cota 30 pentru un succes contra Belgiei, care era lider in grupa! Belgia trecuse categoric de Germania, finalista Europeanului de anul trecut, atat acasa (4-1), cat si in deplasare (3-2).





Belgia Moldova