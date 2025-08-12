Marcus Thuram, omul transformat de Simone Inzaghi în atacant central, este pe cale să primească un nou rol în sistemul 3-4-2-1, pe care tehnicianul român vrea să îl implementeze la echipă. Francezul ar urma să fie retras câțiva metri, într-o poziție de coordonator în spatele vârfului, lăsând liber locul de lângă starul Lautaro Martinez.



Mutarea vine în contextul în care francezul a avut o scădere de formă în 2024, marcând doar două goluri din ianuarie până la finalul sezonului trecut.



Ierarhie răsturnată în ofensivă



Noul favorit pentru a-i fi partener lui Lautaro în avanposturi pare să fie Ange-Yoan Bonny, un atacant puternic, adus recent de la Parma. Acesta a impresionat deja în meciurile de pregătire și se profilează a fi titular în testul amical pe care Inter îl va disputa în această seară, la Monza, scrie GOAL. Bonny și Lautaro au arătat o chimie foarte bună, marcând fiecare câte un gol în victoria contra lui AS Monaco.



Sursa citată mai sus notează că repoziționarea lui Thuram are și rolul de a-l menține pe căpitanul Lautaro Martinez cât mai aproape de poarta adversă, zonă în care argentinianul dă cel mai bun randament.



Pentru Thuram, această perioadă este una de recuperare atât fizică, cât și mentală, pentru a-și recâștiga un loc de titular în primul "11". Meciul cu Monza este penultimul test al verii pentru Inter, înainte de confruntarea cu Olympiacos, programată la Bari. Aceste partide sunt decisive pentru Chivu în conturarea formulei de start pentru debutul oficial în noul sezon de Serie A.

