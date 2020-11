Dovada ca Zlatan e uman! Cate ore a petrecut suedezul in baza de antrenament a lui AC Milan pentru a se recupera

Ibrahimovic a facut din nou un meci mare in Serie A!

Atacantul suedez in varsta de 39 de ani a marcat o dubla in victoria cu Napoli din deplasare, scor 3-1. Ibra este cel mai bun marcator din campionatul italian cu 10 reusite. In minutul 79, varful lui AC Milan a iesit de pe teren dupa ce a acuzat o accidentare.

Nordicul a avut dureri la nivelul piciorului stang, dar a ramas in teren pentru a face marcaj la un corner executat de Napoli. La cateva zeci de secunde, Zlatan nu a mai putut continua si a fost inlocuit cu Lorenzo Colombo.

Ibrahimovic a petrecut 5 ore la baza lui AC Milan pentru a urma procedurile stricte de refacere ale echipei medicale italiene, potrivit Football-Italia.net.

"Ibrahimovic face tot ceea ii sta in putinta pentru a fi din nou apt fizic. Milan News anunta ca Zlatan Ibrahimovic a stat azi cinci ore la baza de la Milanello pentru a efectua procesul de recuperare rapida", scrie Football-Italia.net.

Dupa aceasta accidentare, suedezul ar avea nevoie de 3 sau 4 saptamani pentru a se recupera, potrivit Sky Sports.