Renasterea lui GOLnaldo! Cristiano, cel mai bun marcator din 2018, cu cifre incredibile. Clasamentul

Ronaldo este din nou in prim plan.

Chiar daca a avut unul dintre cele slabe inceputuri de camionat, Ronaldo si-a revenit si anul acesta este cel mai in forma marcator din lume in 2018. Acesta a marcat 23 de goluri in 14 meciuri si are o medie de 1.64 de goluri pe meci.

Portughezul are 9 meciuri consecutive in care a dat gol: 8 pentru Real Madrid si unul in tricoul Portugaliei. Mai are nevoie de 2 partide in care sa inscrie pentru a-si intrece performanta din 2011.

Ronaldo are aceasta sansa in partida cu amicala Olanda si in meciul de campionat cu Las Palmas pentru a stabili un nou record.

AS a facut un top al marcatorilor din acest inceput de an.