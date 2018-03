Zidane cauta URGENT atacant langa Ronaldo! Nu e Kane si nici Lewandowski! Jucatorul de 70 de milioane pe care a pus ochii

Zidane a pus ochii pe cel mai promitator atacant englez.



Dupa ce si-a manifestat interesul pentru Harry Kane de la Tottenham si Robert Lewandowski de la Bayerm, Real Madrid s-a orientat catre alt atacant. MARCA scrie ca Zidane i l-ar fi cerut lui Florentino Perez pe Marcus Rashford, de la United..

Real Madrid vrea sa spele rusinea din acest campionat si vrea sa faca o campanie spectaculoasa de achizitii in vara. Zidane il monitoriza de mai mult timp pe Rashford si in vara Real va face o oferta pentru atacantul englez in varsta de 20 de ani.

Rashford este unul dintre oamenii de baza a lui Mourinho la United. In acest sezon a marcat 12 goluri in 22 de meciuri in toate competitiile. Acesta mai are 2 ani din contract, dar United are optiunea de prelungire a intelegerii.