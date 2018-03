Raspunsul PERFECT dat de Buffon cand a fost intrebat: "Care e mai bun: Leo Messi sau Cristiano Ronaldo?" Ce spune inaintea marelui RAZBOI din sferturile Ligii

Juventus - Real Madrid va fi in direct la Pro TV pe 3 aprilie.

Capitanul celor de la Juventus Torino, Gianluigi Buffon, l-a avut in fata in acest sezon pe Leo Messi in grupele UEFA Champions League, fiind invins in 2 randuri de argentinian in partida de pe Camp Nou, si se pregateste sa joace impotriva lui Cristiano Ronaldo in sferturile Ligii. La ultima intalnire dintre Juve si Real, Ronaldo a inscris 2 goluri in finala Ligii din stagiunea precedenta.

Buffon a fost intrebat care dintre cei doi castigatori ai ultimelor 10 editii ale Balonului de Aur este mai bun si a dat un raspuns elegant: "Sunt doi jucatori complet diferiti. Messi este mai complet, probabil pentru ca joaca ceva mai in spate, are mai multa calitate tehnica si viziune a jocului si este mai mult un trequartista (atacant retras) decat varf.



Cristiano Ronaldo, probabil pentru ca este ceva mai batran, a devenit un killer in careu. In comparatie cu cum era inainte, Ronaldo isi conserva mai bine energia, nu mai merge asa des in flanc pentru a trimite mingea printre picioarele unui adversar, dar daca are o singura minge in careu poate sa inscrie" a spus Buffon.