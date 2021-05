Reghecampf, out din Liga Campionilor Asiei! Echipa sa a terminat la egalitate de puncte cu locul 2, insa a fost eliminata

Reghecampf a preluat-o recent pe Al-Ahli din Arabia Saudita.

Echipa pregatita de antrenorul roman a remizat in ultima partida din Grupa C a Champions League varianta asiatica, insa nu a fost suficient pentru a se califica mai departe, terminand la egalitate chiar cu adversara, Al Duhail. Condusi cu 1-0, dupa golul lui Olunga, din minutul 61, elevii lui Reghecampf au avut noroc, dupa ce acelasi fotbalist a ratat un penalty in minutul 65 si le-a mai dat o sansa sa mai spere.

Totusi, cu Mitrita introdus pe teren in minutul 67, Al Ahli nu a putut decat sa egaleze, in minutul 73, prin Asiri, si in ciuda presiunii puse pe final de meci la poarta adversa, nu au reusit sa mai gaseasca drumul catre gol si asa partida s-a terminat la egalitate, 1-1.

Esteghlal a castigat grupa, cu 11 puncte, Al Duhail a terminat pe locul 2, cu 9 puncte, la fel ca Al Ahli, care a vut tot 9 puncte, insa diferenta s-a facut la golaveraj, unde formatia lui Reghe a avut +1, iar rivalii au avut +2. In meciurile directe, a fost 1-1 si la tur si la retur, asadar formatia romanului a pierdut calificarea din cauza faptului ca nu a reusit sa fie mai prolifica din punct de vedere ofensiv.