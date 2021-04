Soc pentru Reghecampf in primul meci din Liga Campionilor Asiei! Infrangere dura pentru Al Ahli in Iran cu Mitrita pe teren

Al Ahli a pierdut primul meci al grupelor din Liga Campionilor Asiei, in deplasarea cu Esteghlal.

Meciul dintre Esteghlal si Al Ahli s-a incheiat 5-2, desi lupta se anunta stransa in prima repriza a partidei. Gazdele au deschis scorul in minutul 5, insa echipa condusa de Laurentiu Reghecampf a reusit sa restabileasca egalitatea in minutul 27.

In repriza a doua, a inceput cosmarul pentru Al Ahli. Naderi a marcat in minutul 54, iar Ghayedi a marit avantajul in minutul 67, iar 20 de minute mai tarziu a facut 'dubla'. Tabela a fost inchisa tot de gazde, printr-un gol din penalty in minutul 89.

Echipa lui Reghecampf a mai inscris o data, prin acelasi Al Somah, insa Al Ahli se afla pe ultimul loc din Grupa C dupa prima etapa.

Alexandru Mitrita a fost integralist in meciul cu Esteghlal, insa jucatorul roman nu a reusit sa se faca remarcat pe teren. Mai mult, atacantul imprumutat de la New York City FC nu a mai inscris pentru Al Ahli de la inceputul lui februarie, cand echipa inregistra ultima victorie.

Al Ahli a ajuns la seria negativa de sapte infrangeri consecutive si se afla la jumatatea clasamentului in campionat, pe locul 7, cu 35 de puncte obtinute in 25 de meciuri.